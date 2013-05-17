У центрі столиці 19 травня можна виміряти тиск

У центрі Києві 19 травня відбудеться інформаційно-оздоровча акція медичного профілактично-просвітницького проекту «Майстерня здоров’я», присвячена Всесвітньому дню боротьби з гіпертонічною хворобою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, в рамках акції, що відбудеться перед будинком КМДА, кияни та гості міста матимуть змогу з 11.00 до 14.00 отримати консультації лікарів, за допомогою сучасних автоматичних приладів виміряти артеріальний тиск, рівень цукру крові, приєднатись до показової гімнастики.

Також учасники акції матимуть змогу визначити рівень фізичного здоров’я, біологічний вік, зробити електрокардіограму, отримати поради у відмові від тютюнокуріння, позбавлення надлишкової маси тіла.

Крім того, буде організовано ремонт та налагодження роботи тонометрів, зазначається в повідомленні.

«Мета акції – загострити увагу населення на своєчасному попередженні серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань, регулярному вимірюванні артеріального тиску, адекватному лікуванні гіпертонічної хвороби, а також відмові від шкідливих звичок, дотриманні раціонального харчування, достатньої фізичної активності тощо», - підкреслили в МОЗ.