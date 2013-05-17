У Вінницькій області лікарі схвалили хід медреформи

У Вінницькій області лікарі схвалили зміни, які відбулися в ході проведення медичної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в ході поїздки до Вінницької області зазначила перший заступник глави АПУ Ірина Акімова.

«Про хід медреформи повинні в першу чергу судити самі медики та пацієнти. Сьогодні там, де ми знайомилися з лікарями, ми запитували - Вам стало комфортніше працювати? Чи правильно, що ввели систему надбавок? А чи отримала реально "первинка" після розділення рівнів як юридичних осіб більше фінансування? Скрізь ми отримали відповідь – напрямок правильний, ми відчуваємо, що ці зміні йдуть у правильний бік, ми віримо, що потрібно створювати інститут сімейного лікаря й ми рухатимемося вперед», - розповіла перший заступник глави АПУ.

Вона впевнена, що в медицині окрім лікаря й пацієнта є ще третя складова – це чиновники або організатори. «Без добре працюючої команди органів місцевої влади, я думаю, нічого вийти не може. Сенс медреформи - змінити організацію надання медичних послуг, змінити систему фінансування, віддати пріоритетне значення сімейній медицині, дати матеріальні стимули лікарям, розділити рівні. Й зараз із представниками місцевої влади Міністерство охорони здоров`я, загалом Кабінет міністрів працює саме над цим», - сказала Акімова.

Сьогодні під час поїздки до Вінницької області перший заступник глави АПУ ознайомилася з роботою амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Северинівка Жмеринського району і в с. Селище Тиврівського району, а також відвідала Центр первинної медичної допомоги № 6 м. Вінниця.