У Криму біля залізниці знайшли 8 боєприпасів
17:56, 17 травня 2013Новини регіонів
0
Знищать шляхом підриву
У Криму біля залізниці в районі Бахчисараю знайшли 8 боєприпасів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління ДСНС, сьогодні вранці, 17 травня, за кілометр від станції "Сирень", на відстані 4-5 метрів від залізничного полотна, виявили артснаряд АС-122. На місце були викликані рятувальники.
Бахчисарайська влада і рятувальники вирішили призупинити рух поїздів на час проведення робіт на даній ділянці.
Рятувальники обстежили територію і виявили 6 артилерійських снарядів і 2 мінометних міни.
Ділянку оточили співробітники міліції.
Міни і артснаряди вивезуть на полігон і знищать шляхом підриву.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter