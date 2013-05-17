У Криму біля залізниці знайшли 8 боєприпасів

У Криму біля залізниці в районі Бахчисараю знайшли 8 боєприпасів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління ДСНС, сьогодні вранці, 17 травня, за кілометр від станції "Сирень", на відстані 4-5 метрів від залізничного полотна, виявили артснаряд АС-122. На місце були викликані рятувальники.

Бахчисарайська влада і рятувальники вирішили призупинити рух поїздів на час проведення робіт на даній ділянці.

Рятувальники обстежили територію і виявили 6 артилерійських снарядів і 2 мінометних міни.

Ділянку оточили співробітники міліції.

Міни і артснаряди вивезуть на полігон і знищать шляхом підриву.