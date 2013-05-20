Хуліган «замінував» вокзал у Сімферополі

Співробітники міліції розшукують хулігана, який повідомив про замінування залізничного вокзалу в Сімферополі 19 травня увечері.

Як сказала кореспондентові УНІАН по телефону помічник начальника лінійного відділу міліції на станції "Сімферополь" із взаємодії з громадськістю і ЗМІ Наталія Пересада, о 20.15 до міліції подзвонив невідомий і пообіцяв через 10 хвилин висадити в повітря вокзал.

Співробітники правоохоронних органів евакуювали близько 500 пасажирів і співробітників вокзалу.

За словами Пересади, на 20 хвилин було затримано потяги "Севастополь - Донецьк" і "Сімферополь - Дніпропетровськ".

Майже дві години вибухотехніки і співробітники спецслужби шукали бомбу. Вибухівку не було знайдено.

Близько 22.00 вокзал відновив нормальну роботу.

Міліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян). Її санкція - штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, до 6 місяців арешту або до 3 років обмеження свободи.