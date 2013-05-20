Дитина тікала від наркоманів по карнизах на 7-му поверсі
10:55, 20 травня 2013Новини регіонів
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Доставлено до лікарні
У Херсоні рятувальники ДСНС зняли з балкона сьомого поверху дитину, яка висіла там.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, 19 травня о 16.40 на пульт служби «101» Херсона надійшло повідомлення, що в мікрорайоні Острів на сьомому поверсі 9-поверхового житлового будинку на карнизі балкона із зовнішнього боку висить 7-річна дівчинка.
До місця виклику були направлені автосходи та аварійно-рятувальний автомобіль. Сходами рятувальники піднялися до дівчинки й вже через хвилину передали її співробітникам швидкої допомоги.
За словами мешканців будинку, які й викликали рятувальників, очевидно, дитина намагалася втекти з квартири, де двоє наркоманів утримували її силою. Проте далі карнизу балкона дівчинка дістатися не змогла.
Прибулим на місце пригоди міліціонерам люди, які знаходилися в квартирі, пояснили, що наглядали за дівчинкою, яку їм довірили.
За даним фактом проводиться розслідування.
Стан дівчинки задовільний, її доставили до дитячого відділення міської лікарні ім. Тропіних.
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