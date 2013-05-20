Дитина тікала від наркоманів по карнизах на 7-му поверсі

У Херсоні рятувальники ДСНС зняли з балкона сьомого поверху дитину, яка висіла там.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, 19 травня о 16.40 на пульт служби «101» Херсона надійшло повідомлення, що в мікрорайоні Острів на сьомому поверсі 9-поверхового житлового будинку на карнизі балкона із зовнішнього боку висить 7-річна дівчинка.

До місця виклику були направлені автосходи та аварійно-рятувальний автомобіль. Сходами рятувальники піднялися до дівчинки й вже через хвилину передали її співробітникам швидкої допомоги.

За словами мешканців будинку, які й викликали рятувальників, очевидно, дитина намагалася втекти з квартири, де двоє наркоманів утримували її силою. Проте далі карнизу балкона дівчинка дістатися не змогла.

Прибулим на місце пригоди міліціонерам люди, які знаходилися в квартирі, пояснили, що наглядали за дівчинкою, яку їм довірили.

За даним фактом проводиться розслідування.

Стан дівчинки задовільний, її доставили до дитячого відділення міської лікарні ім. Тропіних.