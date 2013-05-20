Діти зі вразливих груп приймуть участь у футбольному турнірі

Сьогодні о 14.00 на столичному стадіоні імені Баннікова відбудеться другий всеукраїнський футбольний турнір Кубок ЮНІСЕФ серед команд дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства молоді та спорту, в Україні проживають 8 млн дітей, з яких 165 тис. - діти з інвалідністю, більше 100 тис. живуть або працюють на вулиці, і близько 95 тис. живуть в інтернатних закладах.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) разом з Федерацією футболу України та Міністерством молоді та спорту організовує Кубок ЮНІСЕФ для того, щоб привернути увагу громадськості до ключових проблем захисту прав дітей і допомогти у реабілітації вразливих дітей через спорт, зокрема, через футбол.

Більше 100 дітей з Одеси, Києва, Миколаєва, Херсона, Івано-Франківська, Харкова, Закарпатської та Львівської областей братимуть участь у турнірі. Це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з обмеженими можливостями, діти із притулків, діти-біженці, а також діти, яких торкнулась проблема ВІЛ.

Дітей привітають віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко, міністр молоді та спорту Равіль Сафіуллін, президент Федерації футболу України Анатолій Коньков та голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Юкіе Мокуо.

Футболіст Олександр Шовковський особисто нагородить переможців та обере найкращого гравця. Зірки ФК «Маестро» проведуть розминку з дітьми перед початком турніру.

Пряма інтернет-трансляція події розпочнеться о 14.00 за лінком: http://betv.com.ua/online/unicef_football/