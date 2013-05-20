На Дніпропетровщині зросла кількість випадків сказу у тварин

За останні півтора роки управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби в Дніпропетровській області фіксує в містах регіону, зокрема в Дніпропетровську, значне збільшення кількості випадків захворювання тварин на сказ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на прес-конференції 17 травня повідомив заступник Головного державного інспектора ветеринарної медицини Дніпропетровської області Олег Потоцький.

У 2012 році в регіоні було зареєстровано 141 випадок сказу, цього року ситуація залишається на тому ж рівні.

За його словами, зростання захворюваності на сказ у містах пов`язане зі збільшенням кількості бездомних собак і котів.

«Значно зросла кількість випадків сказу в містах. Не є винятком і Дніпропетровськ, де минулого року було зафіксовано випадки захворювання у кота та єнота. Також минулого року ми виявляли сказ у кажанів», - повідомив Потоцький.

Представники управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби в Дніпропетровській області звернулися до жителів області з проханням «не відмовляти фахівцям у вакцинації їхніх домашніх тварин».

«На жаль, далеко не всі громадяни надають можливість зробити щеплення своїм вихованцям. Тоді як саме щеплення є єдиним засобом боротьби зі сказом», - зазначив Потоцький.