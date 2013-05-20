У Харкові просто на вулиці вбили молоду жінку

У Харкові у дворі одного з багатоповерхових житлових будинків по вулиці Героїв Праці виявлено труп молодої жінки.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, інформація про виявлення поблизу житлових будинків трупа молодої жінки надійшла в міліцію 18 травня, близько 9.00.

На місце події одразу вирушила слідчо-оперативна група, заступник прокурора Харкова Сергій Хачатрян, прокурор Московського району Дмитро Бураков, слідчо-оперативна група у повному складі та експерти-криміналісти.

Правоохоронці встановили, що потерпілою є жінка віком приблизно близько 35 років, на її тілі виявлені ознаки насильницької смерті.

Вказаний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У прес-службі прокуратури Харківської області УНІАН повідомили, що розслідування вбивства молодої жінки у Московському районі Харкова взяло на контроль керівництво обласної прокуратури.

Особа потерпілої та обставини злочину встановлюються. На вигляд їй 35-40 років, зріст 160 см.

Прокуратура та міліція звертається до усіх мешканців міста з проханням повідомити інформацію щодо обставин події за наступними телефонами: (057)732-56-81, (057)700-30-14, (057)730-83-00, «102» або будь-яким зручним способом.