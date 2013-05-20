На Дніпропетровщині оздоровлять більш як 243 тис. дітей

У Дніпропетровській області планується оздоровити 243,3 тис. дітей.

«У Дніпропетровській області цього літа оздоровленням буде забезпечено 87% дітей віком від 7 до 17 років, зокрема 100% дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки і 70% дітей, що потребують особливої соціальної уваги і підтримки», - розповів під час селекторної наради голова Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитро Колесников.

За його словами, в регіоні працюватимуть 25 заміських дитячих закладів оздоровлення і відпочинку, 940 установ з денним перебуванням і 29 заміських установ оздоровлення і відпочинку за межами області.

«Особливу увагу обласна влада приділила дітям, що потребують особливої соціальної уваги і підтримки. Для їх оздоровлення з обласного і місцевих бюджетів, а також Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності і залучених коштів виділено 75,2 млн. грн, тоді як у 2012 році - 73,2 млн. грн», - зазначив він.

Також повідомлялося, що з початку року вже оздоровлено 1,53 дітей, що потребують особливої соціальної уваги і підтримки, з них в «Перлині Придніпров`я» - 1,2 тис. дітей, у дитячих центрах «Молода «гвардія» (м. Одеса) - 190 дітей і літньому таборі «Артек» (АР Крим) - 136 дітей.