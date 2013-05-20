Чи отримають пляжі Києва санітарні паспорти?

Голова КМДА Олександр Попов розраховує, що всі міські пляжі Києва цього сезону отримають санітарні паспорти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам.

“Минулого року ця тема (отримання санітарних паспортів - УНІАН) була майже до кінця вирішена. Ми досягнули майже 80%. На цей рік завдання - мати на всі 100%. “Плесо” зараз цим питанням займається”, - сказав голова КМДА.

За словами Попова, готовність пляжів буде забезпечено вже у травні, а санітарні паспорти почнуть отримувати ці зони відпочинку з червня.

“Якщо десь буде якесь запізнення, то я думаю, що невелике. І це пов’язано з тим, що Дніпро піднявся, і треба виконувати всі роботи після підтоплення”, - сказав Попов.

За інформацією голови Кмда, частина міських пляжів ще залишаються підтопленими, оскільки після підняття Дніпра на 1,5 м внаслідок повені рівень води впав поки на 0,5 м.