Мікрорайон Львова залишився без водопостачання
12:51, 20 травня 2013Новини регіонів
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Через аварію на водогоні
Місто Винники (територіально відноситься до Личаківського району Львова) і один з мікрорайонів Львова сьогодні, 20 травня, залишилися без водопостачання внаслідок аварії на магістральному водогоні у місті Винники.
Про це повідомили УНІАН у львівському міському комунальному підприємстві „Львівводоканал”.
«Витік води трапився на аварійній ділянці магістрального водогону Винники-Львів. Для проведення аварійно-відновлювальних робіт нам довелося зупинити насосну станцію «Довга». Запевняємо львів’ян, що докладемо максимум зусиль, аби якомога швидше та у повному обсязі відновити водопостачання цього мікрорайону», - зазначив директор ЛМКП «Львівводоканал» Валентин Вольський.
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