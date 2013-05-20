Мікрорайон Львова залишився без водопостачання

Місто Винники (територіально відноситься до Личаківського району Львова) і один з мікрорайонів Львова сьогодні, 20 травня, залишилися без водопостачання внаслідок аварії на магістральному водогоні у місті Винники.

Про це повідомили УНІАН у львівському міському комунальному підприємстві „Львівводоканал”.

«Витік води трапився на аварійній ділянці магістрального водогону Винники-Львів. Для проведення аварійно-відновлювальних робіт нам довелося зупинити насосну станцію «Довга». Запевняємо львів’ян, що докладемо максимум зусиль, аби якомога швидше та у повному обсязі відновити водопостачання цього мікрорайону», - зазначив директор ЛМКП «Львівводоканал» Валентин Вольський.