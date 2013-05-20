У Києві 27 травня розпочнуть роботу 98 шкільних таборів

У Києві з 27 травня розпочнуть роботу 98 шкільних таборів, у яких заплановано оздоровити 7 тис. 422 дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні під час розширеної апаратної наради у КМДА директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Оксана Добровольська.

За її інформацією, табори працюватимуть до 18 червня (18 робочих днів).

З міського бюджету на забезпечення роботи таборів виділено 2 млн грн. Медичне забезпечення дітей у міських таборах відпочинку з денним перебуванням забезпечуватимуть медичні працівники базових шкіл.

За словами Добровольської, путівка у шкільний табір цього року коштує 432 грн. Для порівняння, торік у столиці працювало 99 таких таборів, в яких було озоровлено 7 тис. 877 дітей.

Також місто розраховує забезпечити оздоровлення київських дітей і студентів у 15 позаміських таборах. На це з бюджету Києва виділено близько 24 млн грн. Передбачено направити у такі табори 12 тис. 660 осіб.

Путівка до такого табору в середньому коштує 3,5 тис. грн, повідомила Добровольська.

Для роботи в оздоровчих таборах підготовлено 28 лікарів та 42 медичні сестри.

У КМДА зазначили, що в 2012 році дітей-киян приймали 14 позаміських таборів. У них відпочили 12 тис. 360 осіб.

Крім того, за словами керівника департаменту, Києву виділено для оздровлення дітей 1,2 тис. путівок в “Артек” та 600 путівок - у “Молоду гвадію”.

На засіданні також йшлося, що в усіх дошкільних закладах міста з 1 червня по 1 вересня на 10% буде збільшено витрати на харчування дітей для придбання свіжих овочів та фруктів.