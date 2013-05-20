Вантажівка врізалася в споруджуваний надземний перехід

Сьогодні вночі на 175 кілометрі автодороги М-05 «Київ-Одеса» біля смт Криве Озеро вантажний автомобіль RENAULT врізався в споруджувану конструкцію надземного пішохідного переходу.

Як повідомили УНІАН у головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, ДТП сталося 20 травня о 00:02, 54-річний водій на ділянці обмеженого руху з невідомих причин врізався в конструкції переходу.

Внаслідок інциденту автомобіль з`їхав із дороги й отримав значні пошкодження, відбувся розлив дизельного пального на проїжджу частину.

Водій отримав струс головного мозку й був госпіталізований до Кривоозерської центральної районної лікарні.

Для змиву пального з дорожнього покриття залучалося чергове відділення 18-ої державної пожежно-рятувальної частини.