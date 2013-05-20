У Житомирі отруїлися 6 вихованців дитсадка

У Житомирі з харчовим отруєнням госпіталізовані шість вихованців Житомирського дитячого садка № 32.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби управління ДСНС у Житомирській області Ірина Романюк, 18 травня о 17.30 до оперативно-координаційного центру управління ДСНС у Житомирській області надійшло повідомлення про те, що в дитячому садку № 32 стався груповий випадок отруєння дітей.

"За два дні, з 16 по 18 травня, до інфекційного відділення Житомирської дитячої лікарні було доставлено шість дітей від 3 до 4 років. П`ять із шести госпіталізованих дошкільнят перебувають у стані середньої тяжкості. Діти і зараз у лікарні", - сказала І. Романюк.

Попередня причина захворювання — вживання неякісних продуктів харчування в їдальні. Остаточний висновок повинні зробити фахівці санепідемстанції.

Наразі медики проводять заходи щодо встановлення джерела спалаху інфекції.