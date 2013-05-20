На Полтавщині впроваджено електронний реєстр пацієнтів

Перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова схвалила досвід полтавчан із впровадження електронного реєстру пацієнтів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила під час відвідання 4-ої міської клінічної лікарні Полтави, де ознайомилася як працює ця схема.

«На Полтавщині багато цікавих ініціатив, і зараз вони знайшли потужну підтримку на рівні держави. Ми побачили, як працює створений полтавчанами електронний реєстр пацієнта. В національному плані стоїть таке завдання. Але в Полтавській області замість того, щоб чекати команди згори, почали займатися цією проблемою раніше, оскільки вони розуміли, що без такого реєстру - сучасного медичного обслуговування бути не може. Ця річ дуже необхідна. Необхідно всіляко підтримувати їхню ініціативу», - сказала Акімова.

За словами головного лікаря 4-ої міської клінічної лікарні Леоніда Куроєдова, в Полтаві вже перейшли на електронні картки 5 тис. пацієнтів.

«Пацієнт приходить до реєстратури зі звичайною пластиковою картою, дає її медпрацівнику, який, відкривши, бачить усе про цю людину - на що вона хворіла, чим лікувалася тощо. Це дуже зручно як для пацієнтів, так і лікарів», - сказав Куроєдов.