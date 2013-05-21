Місто-супутник Одеси залишилося без води

Місто Южний Одеської області залишилося без води через прорив водопровідної труби. Аварія сталася вранці в понеділок. Про це УНІАН повідомив заступник голови Одеської облдержадміністрації Валерій Матковський.

На центральному водопроводі, який постачає водою місто Южний, зараз організовані ремонтні роботи. За його словами, місто залишилося без водопостачання внаслідок прориву труби, прокладеної ще в 70-х роках ХХ-го століття.

«Зараз за допомогою автомашин відбувається підвіз води до житлових будинків, поліклінік та інших соціальних установ», - зазначив В.Матковський.

«Повний ремонт водопроводу займе майже дві доби. На даний момент Одеська облдержадміністрація та комунальні служби міста Южний займаються організацією подачі води за альтернативною тимчасовою схемою. Якщо вдасться її реалізувати, то місто отримає водопостачання в повному обсязі ще до півночі», - сказав В.Матковський.

Населення Южного становить майже 30 тис осіб. У квітні 2012 року місто Южний через схожу аварію вже залишалося без водопостачання на кілька днів.