У Полтаві 4-річна дитина отруїлася грибами в дитсадку
10:45, 21 травня 2013Новини регіонів
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Перебуває у реанімації
У Полтаві чотирирічна дитина отруїлася в дитячому садку грибами.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі облуправління ДСНС.
За їхніми даними, 20 травня о 14:30 на пункт зв`язку державної пожежно-рятувальної частини № 1 надійшло повідомлення про те, що в місті Полтава чотирирічна дитина, граючись у дворі дитячого садка, знайшла дикорослий гриб і з`їла його.
Наразі дитина перебуває в реанімації дитячої обласної лікарні з попереднім діагнозом - отруєння грибами.
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