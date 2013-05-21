У Полтаві 4-річна дитина отруїлася грибами в дитсадку

У Полтаві чотирирічна дитина отруїлася в дитячому садку грибами.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі облуправління ДСНС.

За їхніми даними, 20 травня о 14:30 на пункт зв`язку державної пожежно-рятувальної частини № 1 надійшло повідомлення про те, що в місті Полтава чотирирічна дитина, граючись у дворі дитячого садка, знайшла дикорослий гриб і з`їла його.

Наразі дитина перебуває в реанімації дитячої обласної лікарні з попереднім діагнозом - отруєння грибами.