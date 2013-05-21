Як реформують медицину на Полтавщині

Перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова вважає, що полтавський підхід до медичної реформи необхідно використовувати як базовий в інших регіонах країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в Полтаві на брифінгу.

За словами Акімової, протягом 4 місяців вдалося розділити бюджетні первинний і вторинний рівні надання медичної допомоги.

«Полтава за 4 місяці розділила первинний і вторинний рівні надання медичної допомоги, побудувала організаційно більшість центрів первинної медико-санітарної допомоги й практично зробила те, що необхідно для майбутнього - це посилення фінансування первинної допомоги, тому що це завдання легше вирішувати, коли центри відокремлені юридично. Це заслуговує на особливу увагу. Приємно чути, що практично всі місцеві органи влади підтримали Полтаву і виділили шляхом ухвалення рішень додаткові кошти для первинного рівня надання допомоги. Важливо, щоб полтавський підхід до медичної реформи використовувався як базовий в інших регіонах», - зазначила Акімова.

Вона підкреслила, що підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування - пріоритетне завдання в реформуванні галузі.

Сьогодні в Україні реалізуються декілька пілотних проектів із реформування системи охорони здоров`я. Ця робота проводиться в рамках Національного плану дій на 2013 рік із впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоздатна економіка, ефективна держава", затвердженого Президентом України Віктором Януковичем, сказала Акімова.

Голова Полтавської облдержадміністрації Олександр Удовіченко зазначив, що область більше 5 останніх років основні фінансові резерви спрямовує в медичну галузь.

«Полтавська область - самодостатній регіон в економічному плані. Тому більший потенціал успішно використовується в реформуванні медицини», - підкреслив він.