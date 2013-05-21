Чоловік під час сварки з дружиною вдарив ножем однорічну доньку

На Кіровоградщині в одному з населених пунктів Онуфріївського району міліція затримала чоловіка, який у розпал сварки з дружиною вдарив ножем однорічну доньку, а потім підпалив будинок.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в СЗГ УМВС у Кіровоградській області.

Попередньо встановлено, що 18 травня 32-річний місцевий житель у стані алкогольного сп’яніння посварився зі співмешканкою на території власного домоволодіння. Поряд із ними в колясці перебувала однорічна дитина.

У ході сварки чоловік застосував до жінки фізичну силу, змусивши її тікати, аби уникнути подальших побоїв. Тоді свою лють зловмисник перекинув на дитину, ударивши ножем в область грудної клітини. Після цього влаштував пожежу в будинку, відкрутивши вентиль на балоні та підпаливши газ.

Того ж дня за цими фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 15 та ч. 2 ст. 115, а також ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (замах на вбивство малолітньої дитини та умисне знищення або пошкодження майна).

Підозрюваного затримано. Раніше чоловік був засуджений за скоєння розбійного нападу. Поранену дівчинку госпіталізовано до лікарні, її життя поза загрозою.