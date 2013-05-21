Подружня пара загинула під час чищення каналізаційної ями

У селі Половинкине Старобільського району Луганської області 19 травня під час чищення каналізаційної ями смертельно отруїлася парами каналізаційного газу подружня пара - чоловікові 54 роки, дружині – 52.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області, загиблих батьків знайшла дочка. Прокинувшись і не виявивши батьків у будинку, вона пригадала, що з ранку вони збиралися чистити яму. Заглянувши в яму, дочка побачила батьків, які вже були без ознак життя. Дочка подзвонила на номер 101.

Операція з підняття тіл з триметрової глибини тривала до 17.00. За фактом загибелі ведеться слідство.