У Миколаєві 14 осіб отруїлися шаурмою: усі - у лікарні

У Миколаєві 14 чоловік госпіталізовані з харчовим отруєнням, зокрема п`ятеро дітей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник управління охорони здоров`я Миколаївської обласної державної адміністрації Юрій Багрянцев.

"Вони вживали одну й ту саму справу, в одному й тому самому місці", - сказав Багрянцев.

Зокрема, станом на 9-ту ранку вівторка, 21 травня, одна людина перебуває в реанімації у тяжкому стані, п`ятеро дітей і вісім дорослих госпіталізовані до лікарень у стані середньої тяжкості.

Ще троє дорослих відмовилися від госпіталізації після того, як одержали першу медичну допомогу.

Багрянцев не уточнив, яку страву і в якому закладі їли постраждалі, проте місцеві видання стверджують, що жителі Миколаєва отруїлися шаурмою в закусочній "Кебаб".

Точний діагноз медики зможуть назвати після одержання результатів аналізів.