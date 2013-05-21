У Хмельницькому відкриють обласний перинатальний центр

У четвер, 23 травня, у Хмельницькому відбудеться урочисте відкриття обласного перинатального центру.

Як повідомили УНІАН у Державному агентстві з інвестицій та управління національними проектами України, це буде ювілейний, десятий перинатальний центр, оснащений за останнім словом медичної техніки, відкритий у рамках Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства».

З нагоди відкриття центру та в рамках проведення інформаційно-освітньої роботи з населенням щодо підвищення знань про репродуктивне здоров’я матері та здоров’я дитини, лікарі Хмельницького перинатального центру проводять тиждень відкритих дверей (20-24 травня) для майбутніх мам, журналістів, а також для районних акушер-гінекологів Хмельниччини.

Національний проект "Нове життя" реалізує Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами. Проект отримав статус «Національного проекту» 25 серпня 2010 року на засіданні Комітету з економічних реформ.

Національний проект «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства» запроваджений з ініціативи Президента України Віктора Януковича і реалізується під контролем глави держави заради досягнення Цілей розвитку Тисячоліття, озвучених Президентом України на Саміті ООН 2010 року: покращення демографічної ситуації в Україні, зниження материнської, малюкової захворюваності, інвалідності та смертності шляхом підвищення рівня якості та доступності висококваліфікованої медичної допомоги матерям і дітям.