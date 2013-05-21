Херсонщина: подружжя вирощувало і збувало популярний наркотик

Співробітники відділу боротьби з незаконним оборотом наркотиків управління МВС у Херсонській області перешкодили подружжю зі Скадовського району збути наркотики на суму 200 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у секторі зв`язків із громадськістю УМВС у Херсонській області, працівникам ВБНОН надійшла оперативна інформація, що подружжя зі Скадовського району вирощує і збуває наркотики. Міліціонери встановили, що чоловік з дружиною, паралельно із заняттям сільським господарством, вирощували на полях соняшнику коноплі.

Міліціонери провели першу оперативну закупівлю 130 грамів каннабісу на суму 900 грн. Повторно продавати наркотики в Скадовськ приїхала 38-річна жінка, яка 4 пакети з 40 кг конопель поклала в багажник автомобіля. Продавщицю затримали під час передачі їй 200 тис. грн за вказану партію наркотиків.

Під час затримання жінка пояснила, що нічого не знає про наркотики. Ніби це чоловік попросив її продати якусь траву.

У будинку подружжя працівники ВБНОН і Скадовського райвідділу міліції знайшли й вилучили близько 1,5 тис. саджанців конопель і 120 кг каннабісу.

42-річний власник будинку розповів, що нічого про наркотики не знає, а коноплі йому приніс сусід на зберігання.

В результаті оперативних дій працівники міліції попередили розповсюдження близько 450 кг каннабісу на загальну суму до 7 млн грн.

Зараз вилучені наркотики направлено на дослідження в експертний центр при управлінні МВС. Продовжуються санкціоновані обшуки в складських приміщеннях сімейства.

Почато кримінальне провадження за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилка або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

Стосовно подружжя обрано запобіжний захід - утримання під вартою.