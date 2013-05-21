У Харкові померла дівчина, яку облили самогоном та підпалили

У Харкові в лікарні померла дівчина, яку облили самогоном та підпалили.

Дану інформацію підтвердили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради. 17-річна Юлія Ірдиненко померла сьогодні, 21 травня.

У прес-службі прокуратури Харківської області УНІАН повідомили, що зараз вирішується питання про перекваліфікацію цієї кримінальної справи.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня під час спільного вживання алкогольних напоїв 22-річний хлопець у квартирі свого товариша облив самогоном та підпалив 17-річну дівчину. Потерпіла отримала опіки 90% тіла.

13 травня слідчий суддя Червонозаводського районного суду Харкова задовольнив клопотання прокурора-процесуального керівника про арешт чоловіка, який підпалив дівчину. Зараз він перебуває в СІЗО.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за ч.2 ст.15, п.4 ч.2 ст.115 КК України (замах на умисне вбивство з особливою жорстокістю), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.