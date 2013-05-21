У Житомирі виявили лабораторію з виготовлення амфетаміну

У Житомирі на цьому тижні міліція викрила підпільну лабораторію з виготовлення амфетаміну.

Як повідомила УНІАН працівник прес-служби УМВС України в Житомирській області Ольга Номерчук, 25-річний житомирянин влаштував у квартирі справжню лабораторію з виготовлення амфетаміну, діяльність чоловіка після чергового факту продажу наркотику припинили правоохоронці.

"У Житомирі за рішенням суду оперативники провели в у квартирі підозрюваного у виготовленні амфетаміну чоловіка обшук. 25-річного молодика затримали, а за місцем його проживання вилучено цілий арсенал всіляких пристосувань та інгредієнтів для виготовлення небезпечного психотропного засобу: каністри, ємності, пляшки, тюбики, колби, шприци, дзеркала з нашаруваннями, електронні ваги та інше. Перелік вилученого становить понад три десятки найменувань, і зараз експерти Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру досліджують призначення та застосування кожної речі",- уточнила Номерчук.

Перед цим протягом двох місяців оперативники Королівського райвідділу міліції Житомирської області ретельно збирали інформацію і фіксували діяльність цього 25-річного житомирянина.

Оперативники отримали інформацію, що хлопець займається виготовлення амфетаміну. Він мав обмежене коло спілкування і сторонніх людей до себе не запрошував. Всі його клієнти, в більшості, постійні і давно з ним знайомі. Проте в результаті спеціальних дій вдалося зафіксувати реалізацію молодим чоловіком 5 грамів амфетаміну за 1,5 тисячі гривень одному з покупців.

Затриманий виявився раніше вже судимим за злочини, пов`язані з незаконним обігом наркотиків.

Наразі відкрито кримінальне провадження за кількома статтями - незаконний збут психотропних речовин і незаконні дії з обладнанням для виготовлення наркотичних засобів (ст. 307 і 313 Кримінального кодексу України).

Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у березні минулого року, міліція виявила, що в Житомирі інший хімік-самоучка організував у квартирі лабораторію з виробництва амфетаміну.

Також наприкінці серпня 2012 року оперативники відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків УМВС України в Житомирській області припинили діяльність злочинного угруповання: п`ятеро студентів організували в Житомирі дві лабораторії з виробництва амфетаміну.