В Івано-Франківській області породілля викинула немовля

В Івано-Франківській області породілля викинула своє немовля.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області, 20 травня в с. Підгайчики Коломийського району під час косіння трави місцевий житель виявив труп новонародженої дитини і зателефонував до правоохоронців.

При проведенні оперативно-розшукових заходів міліціонери встановили: дитину народила та викинула 30-річна мешканка Підгайчиків. У міліції жінка пояснила, що народила дівчинку, після чого, вважаючи дитину мертвою, викинула її неподалік від свого місця проживання.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) в межах якого наразі проводиться судово-медична експертиза з метою встановлення причини смерті дитини.