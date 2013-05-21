На Тернопільщині вітром знесло дах райлікарні

На Тернопільщині в місті Копичинці Гусятинського району під час вчорашнього буревію вітром знесло дах районної клінічної лікарні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у центрі пропаганди обласного управління ДСНС, площа знесеного даху складає 200 кв. м, окрім цього 850 кв. м решти даху значно пошкоджено.

Окрім цього в місті Заліщики на вул. Гайворонського з будівлі храму Української греко-католицької церкви вітром зірвало металеві листи покрівлі та масивний залізний хрест на бетонній основі. Внаслідок падіння хреста нікого не травмовано.

За даними рятувальників, в області тривають роботи з ліквідації наслідків негоди.

Зокрема рятувальниками 1-ї державної пожежно-рятувальної частини уже проведено розчищення проїжджих частин Тернополя від 14 повалених дерев на 4 вулицях.

Як повідомляв УНІАН, учора в селі Горигляди Монастириського району під час буревію внаслідок падіння дерева загинула 73-річна жінка.

Загалом в області внаслідок негоди були знеструмлені 180 населених пунктів.