У Миколаєві СЕС закрила закусочну, де отруїлися люди

Державна санітарно-епідеміологічна служба у понеділок, 20 травня, закрила закусочну "Кебаб+" на пр. Леніна, в якій сталося масове отруєння людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив начальник головного управління СЕС Володимир Клочко.

За його словами, сьогодні було госпіталізовано ще одного постраждалого.

Усі, хто отруївся 18 травня, їли в закусочній "Кебаб+". Серед потерпілих також офіціантка цього закладу.

Встановлено, що не всі працівники закусочної мали санітарні книжки, деякі з них не пройшли своєчасний медогляд.

"Порушувалися технологічні моменти, антисанітарія, відсутні гігієнічні навики тощо", - сказав Клочко.

За його словами, ще у трьох закусочних цієї мережі зараз тривають перевірки.

За результатами аналізів встановлено, що хворобу викликала сальмонела. СЕС узяла 30 проб харчових продуктів для з`ясування причини отруєння.

Як повідомляв УНІАН, станом на 9-ту годину ранку вівторка, 21 травня, у Миколаєві 14 осіб було госпіталізовано з харчовим отруєнням, зокрема п`ятеро дітей.

Одна людина перебуває в реанімації у тяжкому стані, п`ятьох дітей і вісьмох дорослих госпіталізовано до відділень лікарень у стані середньої тяжкості.

Ще троє дорослих відмовилися від госпіталізації після того, як одержали першу медичну допомогу.