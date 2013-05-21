У Києві горів деревообробний цех фабрики

У Дніпровському районі Києва горів деревообробний цех фабрики, жертв та постраждалих немає.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві, 21 травня о 13.35 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу у Дніпровському районі у пров. Карельський, 8.

Виявилося, що пожежа виникла на території фабрики у окремо розташованій двоповерхівці, у деревообробному цеху. Очевидці зазначали, що дим від пожежі було видно зі станцій метро «Чернігівська» та «Лісова».

На місце пожежі виїхало 8 відділень рятувальників із основною та спеціальною технікою. О 14.44 пожежу було повністю ліквідовано.

Внаслідок пожежі другий поверх будівлі вигорів повністю. Постраждалих немає.

Працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій у м. Києві працюють на місці загоряння.

Причина пожежі та завдані збитки встановлюють.