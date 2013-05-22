Знайшли причину отруєння працівників заводу на Львівщині

За попередніми даними, причиною масового отруєння працівників підприємства “Леоні” на Львівщині, може бути сальмонела.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН начальник Головного управління державної санітарно-епідеміологічної служби у Львівській області Роман Павлів.

“Попередні результати, які ми отримуємо, свідчать, що це може бути сальмонельоз”, - зазначив Павлів.

Як повідомили сьогодні УНІАН у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, з посиланням на дані Львівської обласної СЕС, 17-21 травня з попереднім діагнозом “гостра кишкова інфекція” в інфекційні відділення медичних закладів Львівської області госпіталізовано 22 особи, працівників заводу ТзОВ «Леоні», який знаходиться в селі Нежухів Стрийського району (протягом 21 травня поступило 4 особи).

Станом на 7 ранку середи, 22 травня, госпіталізовано 22 особи (10 осіб перебувають у стані середньої тяжкості, 12 – в стані легкого ступеню тяжкості).

Потерпілим пацієнтам у стаціонарних умовах проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень, надається необхідний об’єм медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів.

“Питання про відкриття надзвичайної ситуації буде вирішено після отримання результатів лабораторного дослідження хворих. Протиепідемічні заходи тривають. Ситуація контрольована”, - зазначається в повідомленні.