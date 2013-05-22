На Черкащині в річці потонув 8-річний хлопчик

У місті Сміла Черкаської області у вівторок, 21 травня, близько 15 години під час купання в річці Сріблянка потонув 8-річний хлопчик.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС у Черкаській області, подія сталася, коли група дітей без нагляду дорослих відпочивала на березі річки.

Через деякий час діти помітили, що їхній товариш, купаючись, зник під водою. Перелякані діти звернулися за допомогою до дорослих, які повідомили про це рятувальників. До місця пригоди прибули водолази Смілянської пошуково-рятувальної групи. Обстеживши дно річки, рятувальники підняли на поверхню тіло хлопчика, яке знаходилось у воді за декілька метрів від берега.

З початку року на водних об’єктах Черкаської області загинуло 11 осіб та 31 особу було врятовано.