На Харківщині влітку оздоровлять понад 200 тис. дітей

На Харківщині цього літа планують оздоровити понад 200 тисяч дітей.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника директора Департаменту в справах сім`ї, молоді та спорту ОДА Ларису Козлову.

За її словами, цього року будуть оздоровлені 96% всіх дітей, які проживають на території області.

«96% дітей Харківщини, а це понад 200 тисяч дітей, відпочиватимуть і оздоровлюватимуться. В області працюватиме 867 таборів - 36 заміських таборів, 790 пришкільних таборів денної форми, 17 таборів праці та відпочинку і 24 наметових містечка. Крім того, ми працюємо з таборами Криму і Азова, і наші діти соціально незахищених категорій оздоровлюються там», - розповіла Козлова.

Вона зауважила, що до цього питання з належною увагою ставляться контролюючі органи та місцева влада, тому Харківщина традиційно посідає провідні місця в Україні з організації оздоровлення дітей.