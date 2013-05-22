У Києві вночі горів відселений будинок

Сьогодні вночі сталася пожежа у Печерському районі Києва по вул. Різницькій, 11-б.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві, пожежа сталася у 3-поверховій відселеній будівлі.

На ліквідації пожежі працювали 4 пожежно-рятувальних відділення за допомогою 4 автоцистерн та автодрабини. О 2.46 рятувальники повністю загасили вогонь. Згоріло та розібрано 300 кв. м. покрівлі та дерев‘яних конструкцій даху.

Найбільш імовірна причина пожежі – занесення стороннього джерела запалення невідомими особами.