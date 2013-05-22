У Львові маршрутка наїхала на 7-річну дівчинку

У Львові водій маршрутного таксі скоїв наїзд на 7-річну дівчинку, яку з місця ДТП було госпіталізовано в лікарню.

Про це повідомили УНІАН у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається в повідомленні, 21 травня у Львові на вулиці Личаківський, водій маршрутного таксі №15 скоїв наїзд на 7-річну дівчинку-пішохода, мешканку Львова.

Потерпілу госпіталізовано до нейрохірургічного відділення Львівської міської дитячої лікарні з діагнозом: струс головного мозку, закрита черепно-мозкова травма. Станом на сьогодні, стан потерпілої – середньої тяжкості.

Проводиться дослідча перевірка.

У Львівській ОДА не повідомили обставин скоєння наїзду на дитину, а також чи були на момент ДТП пасажири в маршрутному таксі.