У Миколаєві зростає кількість людей, що отруїлися у кафе

У Миколаєві кількість госпіталізованих після отруєння в кафе 20 травня досягла 26 чоловік.

Як повідомили УНІАН в управлінні охорони здоров`я Миколаївської облдержадміністрації, в обласній інфекційній та дитячій інфекційній лікарнях на лікуванні після отруєння перебувають 20 дорослих і 6 дітей.

Серед дорослих, які отруїлися в кафе, молодь 16-30 років - уточнюють в управлінні.

На даний момент одна з пацієнток, яка перебувала в реанімаційному відділенні, переведена в загальну палату. Стан її здоров`я значно покращився.

"Хворі отримують лікування в повному обсязі, медичні препарати в лікувальній установі є в наявності і в достатній кількості, скарг від пацієнтів і членів сім`ї немає", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Державна санітарно-епідеміологічна служба 20 травня закрила закусочну ”Кебаб+” у Миколаєві, де сталося масове отруєння людей. Серед постраждалих також офіціантка цього закладу. Встановлено, що не всі працівники закусочної мали санітарні книжки, деякі з них не пройшли своєчасно медогляд.

Державна служба з надзвичайних ситуацій сьогодні, 22 травня, повідомляла, що до миколаївської обласної та дитячої інфекційної лікарні з харчовим отруєнням госпіталізовано 17 осіб, зокрема 5 дітей, які їли в одному з кафе. Перебіг захворювання госпіталізованих – середнього ступеня тяжкості. Фахівцями міської СЕС проводиться комплекс протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів. Ситуація перебуває під контролем управлення ДСНС у Миколаївській області.