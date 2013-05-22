У Києві біля дитячого садка спіймали змію
16:26, 22 травня 2013Новини регіонів
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Рятувальники передали до зоопарку
21 травня о 15:52 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення зі Святошинського району, що на території дошкільного навчального закладу на вул. Чорнобильській, 10 біля службового входу повзає змія.
Як повідомляє сьогодні прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальний аварійно-рятувальний загін оперативно прибув на місце виклику й усунув загрозу, помістивши змію невідомого різновиду у контейнер для транспортування.
Плазуна передано до Київського зоологічного парку.
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