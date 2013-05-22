У Києві біля дитячого садка спіймали змію

16:26, 22 травня 2013
Новини регіонів
0

Рятувальники передали до зоопарку

21 травня о 15:52 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення зі Святошинського району, що на території дошкільного навчального закладу на вул. Чорнобильській, 10 біля службового входу повзає змія.

 
Як повідомляє сьогодні прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальний аварійно-рятувальний загін оперативно прибув на місце виклику й усунув загрозу, помістивши змію невідомого різновиду у контейнер для транспортування.
 
Плазуна передано до Київського зоологічного парку.
 
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter