У Києві біля дитячого садка спіймали змію

21 травня о 15:52 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення зі Святошинського району, що на території дошкільного навчального закладу на вул. Чорнобильській, 10 біля службового входу повзає змія.

Як повідомляє сьогодні прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальний аварійно-рятувальний загін оперативно прибув на місце виклику й усунув загрозу, помістивши змію невідомого різновиду у контейнер для транспортування.

Плазуна передано до Київського зоологічного парку.