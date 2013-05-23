У Хмельницькому відкриють перинатальний центр
09:05, 23 травня 2013Новини регіонів
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За участі Акімової
Сьогодні перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова візьме участь в урочистому відкритті Хмельницького обласного перинатального центру.
Про це повідомляє прес-служба Президента України.
Також під час поїздки до Хмельницької області Акімова ознайомиться з роботою амбулаторій загальної практики сімейної медицини у м.Старокостянтинів та у м.Хмельницький.
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