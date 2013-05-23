Дніпропетровщина: чим отруїлася малеча у дитсадку?

Вночі 22 травня до лікувальних закладів області з діагнозом гострий гастроентерит госпіталізовано 5 дітей 2008 року народження, які відвідують один із дитячих садків райцентру Петропавлівка.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Дніпропетровської області, діти скаржилися на підвищену температуру, слабкість, болі в животі. Попередній діагноз, встановлений лікарями – гострий гастроентерит.

Прокуратура Петропавлівського району розпочала кримінальне провадження за ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Досудове розслідування триває.