Дніпропетровщина: чим отруїлася малеча у дитсадку?
11:00, 23 травня 2013Новини регіонів
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У лікарні з гострим гастроентероколітом
Вночі 22 травня до лікувальних закладів області з діагнозом гострий гастроентерит госпіталізовано 5 дітей 2008 року народження, які відвідують один із дитячих садків райцентру Петропавлівка.
Як повідомили УНІАН у прокуратурі Дніпропетровської області, діти скаржилися на підвищену температуру, слабкість, болі в животі. Попередній діагноз, встановлений лікарями – гострий гастроентерит.
Прокуратура Петропавлівського району розпочала кримінальне провадження за ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Досудове розслідування триває.
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