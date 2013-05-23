Групу львівських лікарів засудили за хабарництво

Сихівський районний суд Львова засудив п`ятьох лікарів - членів міжнародної спеціалізованої медико-соціальної експертної комісії обласного центру медико-соціальної експертизи управління охорони здоров`я обласної державної адміністрації до п`яти років позбавлення волі за хабарництво. Про це сказано в повідомленні обласного управління МВС.

За матеріалами суду, в лютому 2011 року співробітники управління у боротьбі з організованою злочинністю Головного управління МВС в області внаслідок проведення комплексу заходів затримали членів цієї медкомісії.

Слідство встановило, що медпрацівники протягом 2008-2011 років, зловживаючи службовим становищем, займалися вимаганням та отриманням хабарів від хворих на легеневі захворювання за видачу висновків про надання групи інвалідності.

Під час оперативного супроводження кримінальної справи, задокументовано 23 факти вимагання та отримання хабарів членами організованого злочинного угруповання.

Загальна сума отриманих хабарів становила понад 50 тис. гривень.

Суд засудив лікарів до п`яти років в`язниці з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків строком на два роки.

На сьогодні на розгляді в суді перебувають справи щодо учасників ще трьох аналогічних комісій у складі 14 осіб.

Як повідомляли Ukranews, наприкінці минулого року в Кіровограді лікар з шкірвендиспансеру зібрала гроші зі співробітників і хворих і зникла в невідомому напрямку. Жінці вдалося забрати з собою близько мільйона гривень.

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