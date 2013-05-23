У водоймах столиці втопилося вже 16 людей
13:12, 23 травня 2013Новини регіонів
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Зазвичай молоді та нетверезі
У столиці з початку цього року на водоймах загинули вже 16 осіб.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Києві.
За даними рятувальників, найчастіше гинуть молоді люди віком від 16 до 30 років. Переважною причиною нещасних випадків є вживання алкогольних напоїв під час купання.
Зокрема, 21 травня у парку «Партизанської слави» рятувальники за 50 м від берега знайшли тіло 17-річного хлопця. 22 травня подібний випадок стався по вул. Якубовського, 6. Там лише за 3 м від берега рятувальники знайшли тіло 35-річного чоловіка, йдеться в повідомленні.
У зв’язку з цим Головне управління ДСНС попереджає киян та гостей столиці про небезпеку під час купання або відпочинку на відкритих водоймах. Рятувальники закликають відпочивальників не йти у воду, а особливо запливати на велику глибину, у нетверезому стані, не використовувати неперевірені чи непристосовані місця для стрибків у воду.
Крім того, у Держслужбі нагадують, що використання моторних, вітрильних, веслових човнів, інших моторних та гребних плавзасобів, водних мотоциклів дозволяється тільки за межами громадських місць купання або за огороджувальними буями.
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