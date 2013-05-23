На Київщині затримано торговців зброєю та вибухівкою

Співробітники Головного управління боротьби з організованою злочинністю затримали вчора чотирьох осіб, які займалися торгівлею зброєю та вибухівкою на території Київської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник начальника ГУБОЗ України Віталій Стрижак.

За його словами, наразі встановлено, що затриманим вдалося реалізувати три пістолети “ТТ”, два пістолета Макарова, автомат Калашнікова, автомат “Скорпіон”, саморобний пістолет, 2 кг вибухівки, різноманітні набої та пристрої для безшумної стрільби.

Як зазначив Стрижак, під час обшуку автомобілів затриманих та за місцем їх проживання міліція вилучила автомат Калашнікова, три пістолети “ТТ”, детонатор, автомат “Вулкан”, кілька револьверів “Наган”, штик-ножі, магазини до ОКА, снайперський приціл тощо.

Наразі встановлюються причетність затриманих до скоєння інших кримінальних порушень, а також надходження зброї, додав Стрижак.