У Сумах вночі пройшов потужний ураган

У Сумах сьогодні вночі пройшов сильний ураган зі зливою і градом. В результаті шквального вітру з коренем вирвані дерева, повалені білборди, пошкоджені електролінії та приватні автомобілі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, на даний момент надійшли сотні повідомлень про наслідки негоди, але остаточних даних немає, оскільки повідомлення продовжують надходити.

Зокрема, від шквального вітру в різних районах міста перекинулися білборди, багато дерев вирвало з коренем, деякі з них впали на автомобілі, пошкодження одержали фасади і дахи різних будівель. Є також повідомлення про пошкоджені вікна і балкони багатоквартирних будинків.

У зв`язку з обривами ліній електропередач зупинено рух тролейбусів від центру міста до двох районів Сум - на вулиці Роменську і Білопольську.

За даними прес-служби, на екстрену телефонну лінію міськелектромереж надійшло більш як 150 дзвінків із повідомленнями про обрив електропроводів.

За інформацією начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Сумської міськради Олександра Даниленка, швидкість поривів вітру досягала вночі 17 метрів за секунду, а за півтори години випало 10% від норми опадів.

В даний час в обласному центрі аварійні служби «Сумиобленерго», міськелектромереж, «Міськсвітла» працюють над ліквідацією наслідків стихії. Комунальні підприємства «Зеленбуд», «Доррембуд», «Спецкомбінат» також ведуть роботи з ліквідації наслідків урагану. Створена спеціальна комісія з наведення ладу на міських кладовищах. Наслідки урагану передбачається усунути за 3-4 дні.

Крім Сум, від стихії постраждали Сумський і Білопольський райони області.