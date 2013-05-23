Чернігівщина: влітку планують оздоровити 60 тис дітей

На Чернігівщині цього літа планують оздоровити понад 60 тис дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила директор Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Оксана Сердюк.

За її словами, влітку буде оздоровлено майже 67% усіх школярів, які проживають у регіоні. На оздоровлення та відпочинок дітей шкільного віку області буде спрямовано 49,9 млн грн (у тому числі з обласного бюджету – 17,7 млн грн та місцевого бюджету – 9,5 млн грн), що на 2,4 млн грн (або 5%) більше, ніж минулого року.

Сердюк підкреслила, що першочергова увага буде приділятися дітям уразливих категорій. Оздоровчими та відпочинковими послугами, зокрема, планується стовідсотково охопити дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (понад 1,5 тис. дітей), понад 70% дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей (7 тис. дітей) та понад 50% дітей-інвалідів (майже 1 тис. дітей).

Директор Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації також зазначила, що на Чернігівщині не буде допущено скорочення мережі дитячих закладів оздоровлення, їх перепрофілювання або використання не за призначенням. Зокрема, за її інформацією, після проведення ремонту відновить роботу дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Веселка", що у Прилуцькому районі.

Всього в Чернігівській області влітку 2013 року функціонуватимуть 26 закладів оздоровлення, з них 23 позаміські заклади оздоровлення та відпочинку, 3 – санаторного типу. Крім того, відпочинкові послуги надаватимуть 545 пришкільних літніх таборів.

Як наголосив під час брифінгу голова Чернігівської ОДА Володимир Хоменко, особливу увагу влада приділить дітям, які перебувають в інтернатних закладах. "Взагалі я вважаю, що не треба зводити літній відпочинок до банального пришкільного табору, а зробити наголос саме на повноцінному оздоровленні", - сказав він.