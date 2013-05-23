На Хмельниччині рівень дитячої смертності - вищий за середній

У четвер, 23 травня, у Хмельницькому урочисто відкрили обласний перинатальний центр.

Як передає кореспондент УНІАН, обласний перинатальний центр став десятим закладом подібного типу в Україні.

В урочистому відкритті взяли участь перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова та віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко.

За словами Акімової, тема материнства та дитинства близька кожному українцю.

“Якщо на етапі реалізації національного проекту “Нове життя — нова якість охорони материнства і дитинства” була доля скептицизму, то зараз таких скептиків немає. Обласний перинатальний центр відповідає третьому рівню надання медичної допомоги та обладнаний сучасним медичним обладнанням”, - сказала вона.

Акімова також зауважила, що відкриття перинатального центру в Хмельницькому є невипадковою подією, оскільки за 2012 рік рівень дитячої смертності в Хмельницькій області був вищим за середній в Україні.

Віце-прем’єр-міністр Грищенко у вітальному слові зазначив, що уряд України отримав завдання від Президента, щоб перинатальні центри з’являлися по Україні.

Голова Хмельницької ОДА Василь Ядуха заявив, що галузь охорони здоров’я є пріоритетною в роботі обласної ради. Він сказав, що за останні три роки в лікувальні заклади регіону було закуплене медичне обладнання на 40 млн грн, що значно перевищує показники попередніх років.

Також губернатор додав, що в обласному перинатальному центрі є лабораторне обладнання, якого немає в жодному аналогічному центрі України.

Довідка УНІАН. Хмельницький обласний перинатальний центр створений на базі та в складі обласної лікарні. Центр може приймати понад 2,5 тис. пологів на рік.

Всього в закладі працюють 60 лікарів (із них 24 — акушери-гінекологи, 36 лікарів інших спеціальностей) та 128 осіб іншого медперсоналу.

У перинатальному центрі є 7 індивідуальних пологових залів загальною кількістю 90 ліжок, у тому числі 30 акушерських.

Загальна сума капітальних вкладень у перинатальному центрі становить близько 25 млн грн.