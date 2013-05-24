Львівщина: з отруєнням госпіталізовано працівників "Леоні"

Вже 25 працівників ТОВ «Леоні», розташованого у с. Нежухів Стрийського району Львівської області, госпіталізовані з попереднім діагнозом «харчова токсикоінфекція та гострий ентероколіт».

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, усі вони харчувалися в їдальні підприємства.

Станом на 7.00 з 25 госпіталізованих у 12 хворих лабораторно підтверджено діагноз «сальмонельоз». Перебіг захворювання госпіталізованих – легкої форми. Фахівцями районної СЕС проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління ДСНС у Львівській області.