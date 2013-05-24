В Одесі з-під завалу будинку врятовано двох осіб

08:58, 24 травня 2013
Новини регіонів
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У стані середньої тяжкості

В Одесі з-під завалу будинку врятовано двох осіб.

 
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
 
Вчора о 15.30 на вул. Куйбишева 7/9, у триповерховому аварійному, частково відселеному будинку сталося руйнування під’їзду. Було знищено три квартири і пошкоджено три легкових автомобіля.
 
Підрозділами ДСНС з-під завалу врятовано двох осіб, яких у стані середньої важкості направлено до лікарні.
 
На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС України в Одеській області.
 
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