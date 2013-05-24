В Одесі з-під завалу будинку врятовано двох осіб.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Вчора о 15.30 на вул. Куйбишева 7/9, у триповерховому аварійному, частково відселеному будинку сталося руйнування під’їзду. Було знищено три квартири і пошкоджено три легкових автомобіля.

Підрозділами ДСНС з-під завалу врятовано двох осіб, яких у стані середньої важкості направлено до лікарні.

На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС України в Одеській області.