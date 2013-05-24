У Рівному 2-річна дитина впала у каналізаційний колодязь

У Рівному проводиться розслідування за фактом травмування дитини у каналізаційному колодязі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури м. Рівне.

Як йдеться в повідомленні, 18 травня в обласному центрі на вул. Відінській дворічний хлопчик впав у каналізаційний колодязь.

«Батько миттю стрибнув за сином, швидко витягнув хлопчика на поверхню, а тим часом очевидці викликали медиків. Хлопчик потрапив до лікарні: йому розірвало щоку, на яку лікарі наклали 4 шви», - зазначили в прокуратурі.

За цим фактом проведено прокурорську перевірку та внесено подання директору ТзОВ "Рівнетеплоенерго" з вимогою негайно усунути та не допускати в майбутньому порушень правил технічної експлуатації теплових установок та мереж, притягнути до дисциплінарної відповідальності осіб, які допустили неналежну експлуатацію теплотраси.

Відомості за фактом травмування дитини внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та проводиться досудове розслідування, поінформували в прокуратурі.