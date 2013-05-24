У Криму біля Судака затонув катер, загинула людина
12:19, 24 травня 2013Новини регіонів
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Чотири - врятувалися
Учора у районі мису Меганом у Судаку затонув катер «Прогрес». Один чоловік потонув, четверо уплав дісталися берега.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління ДСНС, трагедія сталася вдень 23 травня у результаті відмови двигуна, катер різко почав набирати воду і затонув.
Тіло 57-річного загиблого поки не доставили на берег, зараз хвилювання моря становить 4 бали, а територія біля місця НП – скеляста.
Допомога медиків врятованим виявилася непотрібною.
Транспортна прокуратура вирішує питання про транспортування судна на берег.
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