У Криму біля Судака затонув катер, загинула людина

Учора у районі мису Меганом у Судаку затонув катер «Прогрес». Один чоловік потонув, четверо уплав дісталися берега.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління ДСНС, трагедія сталася вдень 23 травня у результаті відмови двигуна, катер різко почав набирати воду і затонув.

Тіло 57-річного загиблого поки не доставили на берег, зараз хвилювання моря становить 4 бали, а територія біля місця НП – скеляста.

Допомога медиків врятованим виявилася непотрібною.

Транспортна прокуратура вирішує питання про транспортування судна на берег.