У селі Грицики Красилівського району Хмельницької області 10-річного хлопчика убило струмом під час риболовлі.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-служби УМВС України в області Інна Проник, пригода трапилася учора, коли хлопчик разом з батьком вудив рибу на одному з сільських ставків.

“Хлопчик 2003 року народження, закидаючи вудку, допустив її зачеплення з лінією електромереж. При спробі від’єднати вудку він був смертельно вражений струмом”, - сказала Проник.

Вона додала, що наразі проводиться подальша перевірка. Тіло потерпілого направлене на судово-медичну експертизу.