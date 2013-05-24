У Дніпрі потонув випускник

В Черкасах під час купання у Дніпрі потонув 18-річний випускник.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, надзвичайна подія сталася 23 травня близько 23-ї години, коли група молодих людей віком 16-18 років перепливала до острова, розташованого на відстані близько 40-метрів від берега. На півдорозі в одного із хлопців почались судоми і він почав тонути. Крики про допомогу почули його друзі, які одразу попливли на допомогу товаришу. Проте, у темряві вони не зуміли визначити його місцезнаходження та врятувати друга. Діставшись до берега налякані підлітки за номером «101» зателефонували до рятувальників.

До пошуків зниклого було залучено відділення спеціальних водолазних робіт аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Управління ДСНС. Обстеживши акваторію річки водолази знайшли та підняли на поверхню тіло хлопця.

З початку року на водних об’єктах Черкаської області зареєстровано 23 пригоди, внаслідок яких загинуло 12 осіб, 31 людину вдалось врятувати.